عيسى بلخضر للإذاعــة : هــذا ما تنتـظره الحـركة الجـمعوية من الرئيــس القادم

أكد عيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير الوطنية على دور الحركة الجمعوية في الجزائر وانفتاحها على المجتمع المدني وضرورة الاعتناء بها، مبرزا أنها فرضت نفسها في الجزائر منذ ثلاثة عقود مضت.

وأضاف عيسى بلخضر الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان الحركة الجمعوية اليوم هي بحاجة الى مواكبة من حيث الهياكل والتنظيم والرؤية والاستراتجيات على اعتبار ان عددها يعد بآلاف على مستوى الوطن.

وأوضح ان جمعيته "جمعية جزائر الخير" تقوم بدورها الاجتماعي والتربوي والتحسيسي و تقوم ايضا هذه الأيام بتشكيل أفواج متطوعة من الشباب عبر الولايات من اجل دعم المسار الانتخابي ومنهج الشفافية.

وأشار الى وجود نقائص تعرقل النشاط الجمعوي حيث لا يوجد إطار يجمع الحركة الجمعوية منذ 10 سنوات كما لا توجد لقاءات دورية ولا هيئة تلم شمل المجتمع المدني.

وعبر في الأخير عن أمله من الرئيس القادم ان تكون له إستراتجيته واضحة تجاه المجتمع المدني وان يخصص وزارة او هيئة تتابع نشاط الحركة الجمعوية مثل ما هو معمول به في كثير من دول العالم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية