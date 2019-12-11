الرابطتان الأولى و الثانية: نهاية مرحلة الذهاب يوم 21 ديسمبر

ستجري الجولة الخامسة عشرة و الأخيرة لمرحلة الذهاب للرابطتين الأولى و الثانية لكرة القدم يوم 21 ديسمبر الجاري, حسب ما أعلنت عنه الأربعاء, الرابطة المحترفة لكرة القدم.

و حسب نفس المصدر, بُرمجت الجولة الرابعة عشرة و ما قبل الأخيرة للمنافسة الخاصة بالقسمين المذكورين ليوم الاثنين المقبل (16 ديسمبر).

فبعد أول تأجيل للجولة الـ 14 للرابطة الثانية اتخذ يوم 7 ديسمبر, و إعادة برمجتها للأسبوع الموالي, جاء قرار وزارة الشباب و الرياضة بتأجيل كل المنافسات الرياضية من الاثنين 9 ديسمبر إلى يوم 15 من نفسر الشهر حتى الساعة 00ر6 صباحا, بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية هذا الخميس.

تاريخ إجراء الجولتين الأخيرتين لمرحلة الذهاب للبطولة: الجولة الـ 14: الاثنين 16 ديسمبر 2019 الجولة الـ 15: السبت 21 ديسمبر 2019.