رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 20.43 بالمائة حتى الساعة 15.00 زوالا

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية على المستوى الوطني حتى الساعة 15.00 زوالا بلغت 20.43 بالمائة, حسب ما أعلن عنه هذا الخميس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.

وأوضح شرفي في ندوة صحفية حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية أن عدد المواطنين الذين توجهوا الى مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي بلغ 373 939 1 مواطن من أصل 161 474 24 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية, مبرزا أن "هذا الرقم ربما لا يعني الكثير بالنسبة للبعض لو تتم مقارنته مع نفس النسبة التي سجلت في رئاسيات 2014", مضيفا أنه في 16 ولاية ارتفعت نسبة المشاركة اليوم مقارنة مع نفس الولايات خلال رئاسيات 2014.

و أشار شرفي إلى انه تم تسجيل نسبة مشاركة فاقت 25 بالمائة على مستوى 18 ولاية ويتعلق الأمر بالولايات التالية:

-أدرار 30.52 بالمائة

-الاغواط 29.93 بالمائة

-بسكرة 25.35 بالمائة

-بشار 30.25 بالمائة

-تمنراست 29.11 بالمائة

-تيارت 25.41 بالمائة

-الجلفة 27.05 بالمائة

-سعيدة 25.68 بالمائة

-سيدي بلعباس 27.52 بالمائة

-المدية 25.59 بالمائة

-معسكر 25.61 بالمائة

-ورقلة 25.31 بالمائة

-البيض 30.06 بالمائة

-اليزي 29.36 بالمائة

-تيسمسيلت 25.33 بالمائة

-النعامة 30.79 بالمائة

-عين تيموشنت 25.07 بالمائة

-غليزان 26.78 بالمائة

-الجالية بالخارج 7.52 %