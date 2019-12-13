شــرفي: مشاركة معتبرة بالولايات و 93ر39 بالمائة النسبة الاجمالية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي ليلة الخميس الى الجمعة انه تم تسجيل نسب مشاركة معتبرة خلال انتخابات 12 ديسمبر، موضحا ان النسبة الاجمالية للمشاركة في هذا اقتراع بعد غلق مكاتب الاقتراع بلغت 93ر39 بالمائة .

واوضح شرفي خلال ندوة صحفية ب المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ان عدد الناخبين بلغ 9.692.077 يبنسبة مشاركة وطنية بلغت 41.14 بالمائة فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23.559.853 شخص .

اما نسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج فقد بلغت 8.69 في المائة كما اضاف شرفي .

عدة ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة

من جهة اخرى صرح شرفي ان عدة ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة ،مشيرا خاصة الى ولايتي ادرار ب 24ر61 بالمائة ي والاغواط 48ر56 بالمائة وبشار ( 56.20بالمائة)، وتمنراست 55.07بالمائة وتيارت 54.68بالمائة.

واضاف شرفي ان عدة ولايات كولاية سعيدة (54.32بالمائة)، وسيدي بلعباس ( 53.43بالمائة)، ومعسكر ( 51.24بالمائة)، وورقلة ( 50.22بالمائة)، والبيض ( 60.61بالمائة)،وكذا اليزي ( 54.76بالمائة)، والطارف (52.35بالمائة)، وتندوف (64.14بالمائة)، والنعامة ( 55.19بالمائة) وعين تموشنت 54.34بالمائة سجلوا ايضا نسبة مشاركة معتبرة .

وفيما يتعلق بنسبة مشاركة الجالية الوطنية بالخارج قال شرفي انها بلغت بابو ظبي (17.96بالمائة)، وتونس (18.65بالمائة)، وبرلين (5.2بالمائة)، وباريس (4.49بالمائة) ،مشيرا الى مدن فرنسة منها ليوناين بلغت النسبة (13.44بالمائة) وليل (11.33بالمائة) ومرسيليا (11.09).