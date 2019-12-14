حوادث المرور: وفاة 5 اشخاص واصابة 10 آخرين خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

لقي 5 أشخاص حتفهم واصيب 10 آخرون بجروح في 4 حوادث الاكثر دموية سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال48 ساعة الاخيرة، حسب ما كشفت عنه السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين وشاحنة. الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 19 ببلدية الصبحة، دائرة بوقادير.

و تدخلت عناصر الحماية المدنية من اجل انقاذ 23 شخصا أصيبوا اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة داخل منازلهم بكل من ولاية باتنة، قسنطينة، سطيف، عين الدفلى، الجلفة، ميلة وبرج بوعريريج، حيث تم التكفل بالضحايا بعين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تم ايضا تسجيل وفاة 3 اشخاص اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون بكل من سطيف وقالمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، لإطفاء 8 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، تيزي وزو، مستغانم، برج بوعريريج وسطيف، حيث لم تسجل اي خسائر بشرية في هذه الحرائق.