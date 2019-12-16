كأس الجزائر: برنامج جديد لمباريات الدور الـ 32

ستجري أطوار الدور الـ 32 من كأس الجزائر طبعة 2019-2020 في الفترة مابين 25 ديسمبر الجاري و 4 جانفي 2020 حسب البرنامج الجديد الذي أعلنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم تواريخ هذا الاحد.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أعلنت الاثنين الماضي في موقعها الرسمي على الانترنت عن تأجيل كل المنافسات والتظاهرات الرياضية الى غاية 15 ديسمبر بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر.

وحسب الموقع ذاته فقد راجعت لجنة كأس الجزائر التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم برنامج تواريخ وملاعب الدور الـ 32 كما يلي:

-- الاربعاء 25 ديسمبر 2019 (00ر14سا)

- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

- بالجزائر (ملعب عمر حمادي) : نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)

-- الخميس 26 ديسمبر 2019 (00ر14سا):

-- بجيجل (ملعب عميروش ) : شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

-- بميلة (ملعب غنالي ) : شباب ميلة (ما بين الجهات), أمل بوسعادة (ر.2)

-- ببومدفع (الملعب ابلدي) : اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة)

-- لخروب (ملعب عادل حمداني): جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

-- المرسى(الملعب البلدي ) : شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

-- بغريس(ملعب بوجلال ) : أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)

-- بوهران (ملعب احمد زبانة) : مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)

-- بقسنطينة(ملعب الشهيد حملاوي): شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)

-- البيض (لملعب الولائي) : مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)

-- الشلف(م.محمد بومزراق) :جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)

-- ببجاية(ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)

-- بورقلة (الملعب الولائي) :شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

-- ببوفاريك(ملعب محمد رقاز) : وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)

-- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1) م

-- السبت 28 ديسمبر 2019(00ر14سا):

-- بوهران(ملعب الشهيد بوعقل) : جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

-- الجزائر(ملعب عمر حمادي) : مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

-- ادرار (الملعب البلدي) : شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

-- واد زناتي (ملعب لعمري بوعزيز): ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

-- ببشار (م.20 اوت 55) : شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

-- بقالمة (ملعب سويداني بوجمعة): ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

-- بالمشرية(الملعب الولائي) : شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

-- بتسمسيلت (الملعب الولائي) : نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

-- بباتنة(ملعب اول نوفمبر 1954): مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

-- بالمدية (ملعب الامام الياس) : أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

-- الوادي(ملعب تكسبت) : اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

-- بملعب تغنيف (الملعب الولائي) : مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)

-- ببرج بوعريرج(م.20 اوت 55) : أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)

-- الاربعاء (ملعب سماعيل مخلوفي ): أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة).

-- السبت 04 جانفي 2019(00ر14سا):

-- الجزائر(ملعب عمر حمادي) : اتحاد الجزائر (ر.1) – اتحاد خنشلة (الهواة)

-- عين مليلة(خليفي أحمد) : أمل عين مليلة (ر.1) – شبيبة القبائل (ر.1)