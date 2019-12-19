تقليد وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

تم تقليد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بوسام من رتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني، عقب أدائه اليمين الدستورية.

و تم تقليد رئيس الجمهورية هذا الوسام من طرف رئيس الدولة المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح.

و أدى رئيس الجمهورية اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".