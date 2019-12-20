مقتل 12 شخصا في اشتباكات عرقية جنوب نيجيريا

لقي 12 شخصا مصرعهم في اشتباكات نشبت بين مجموعتين عرقيتين بولاية كروس ريفر جنوب نيجيريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عرقيتي إبوب و أوسموتنغ في منطقة أبي التابعة لولاية كروس ريفر مؤكدة أن هذه الأحداث تسببت في مقتل 12 شخصا وإصابة 18 آخرين إلى جانب إضرام النيران في عدد كبير من المنازل.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ألاف السكان نزحوا من منازلهم هربا من تجدد الاشتباكات أو وقوع أعمال انتقامية قد تودي بحياتهم.

يشار إلى أن 250 مجموعة عرقية على رأسها الهوسا والفولاني واليوروبا و الإيبو و التيف وجوكون تعيش في مختلف مناطق نيجيريا إلا أن أهم تحد تواجهه البلاد منذ سنوات هو كيفية التصدي لجماعة بوكو حرام التي تسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص، ومقتل ألاف المدنيين.