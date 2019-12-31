المدير العام للإذاعة الوطنية يعلن عن ترقية العمال وينوه ببعث الحوار مع الشريك الاجتماعي

تتويجا للقاءات الحوار الاجتماعي التي تمت يومي 30 و 31 ديسمبر 2019 بمبادرة من المديرية العامة للإذاعة الجزائرية و بمشاركة الأمناء العامين للفروع النقابية ( نقابة الصحافيين و نقابة الأسلاك المشتركة) و كذا ممثلي العمال في اللجان المتساوية الأعضاء المكلفة بالترقية، و بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية 2020، يسعد المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري الإعلان عن قرار الشروع في ترقية جميع فئات العمال المستوفين الشروط القانونية بعنوان سنوات 2017، 2018 و 2019 و ذلك ابتداء من الفاتح من شهر جانفي 2020.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في كونه يمكن كافة العاملات والعمال المستوفين الشروط من الاستفادة من الترقية، كما سيمكن المؤسسة من تدارك التأخر الملحوظ في الترقيات بسبب ما تستلزمه المنهجية القديمة في دراسة الملفات والقائمة على النسبة المحددة مسبقا و التي لا يمكن تجاوزها في أية حال من الأحوال.

إلى جانب هذا الإجراء، و بهدف رفع الغبن وتسوية بعض الحالات التي لم يحظى أصحابها بالتكفل الفعلي لملفاتهم، تعهد السيد المدير العام للمؤسسة بدراسة عدد منها و تسويتها وفقا للمعايير السارية المفعول.

الأخير أشاد السيد المدير العام للإذاعة الجزائرية بمناخ الثقة والمسؤولية اللذان ميزا هذه اللقاءات و نوه في ذات الوقت ببعث الحوار مع الشريك الاجتماعي، مؤكدا تعهده بالعمل في حدود الإمكانيات المتوفرة من اجل تحسين ظروف العمل مع الحرص عل الحفاظ على مصلحة المؤسسة و ديمومة نشاطها.