الإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة في انتظار محاكمته في مارس المقبل

أمرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) هذا الخميس بالإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة المتابع بتهمة "إهانة هيئة نظامية" في انتظار محاكمته في مارس المقبل وهو في حالة افراج, حسب ما أكده محامون حضروا جلسة المحاكمة.

وقد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة لخضر بورقعة الى تاريخ 12 مارس القادم.

وحسب الأستاذ عبد الغني بادي, أحد محامي هيئة دفاع لخضر بورقعة, فإنه تم إعادة تكييف الوقائع المتابع بها بورقعة من "إضعاف معنويات الجيش" الى "إهانة هيئة نظامية".

للإشارة, كان لخضر بورقعة قد أودع المؤسسة العقابية بالحراش نهاية شهر جوان المنصرم.

المصدر: واج