وزير الشؤون الخارجية الأسبق محمد الصالح دمبري في ذمة الله

انتقل اليوم الخميس إلى رحمة الله وزير الشؤون الخارجية الأسبق، محمد الصالح دمبري، عن عمر ناهز 82 سنة بفرنسا إثر مرض عضال، حسب ما علم لدى أقاربه.

الفقيد، الذي يعد من أبرز الرجال في الحقل السياسي والديبلوماسي، من مواليد 30 جانفي 1938 بالحروش (سكيكدة) و تقلد عدة مناصب حيث تولى من 1979 إلى 1982 منصب أمين عام لوزارة الشؤون الخارجية ومن 1990 إلى 1992 أمين عام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومن 1993 إلى 1995 منصب وزير الشؤون الخارجية.

كما شغل المرحوم منصب سفير الجزائر لدى كل من كندا، المملكة المتحدة، اليونان والفاتيكان.