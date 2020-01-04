﻿وفاة 11 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية شهر يناير الجاري

لقي11 شخص حتفهم وتم اسعاف 72 آخرين اثر تسرب لغاز أحادي أكسيد الكربون من مختلف وسائل التدفئة، وذلك منذ بداية شهر يناير الجاري، حسب ما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحوادث تقع "نتيجة أخطاء في الوقاية مثل نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيئ، قدم الأجهزة، إستعمال جهاز الطبخ كوسيلة للتدفئة".

وحسب ذات المصالح، فان الوقاية من هذه الظاهرة "ظلت من أولويات المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين بهدف إرساء ثقافة وقائية للحد أو التقليل من نسبة الضحايا".

في هذا السياق، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين الى أخذ مزيد من الحيطة والحذر واتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم من خلال ضمان تهوية مستمرة داخل المنازل عند اتسعمال أجهزة التدفئة والصيانة الدورية لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية وآلات الطبخ.

ولتفادي مثل هذه الحوادث والتكفل السريع والفعال، تضع الحماية المدنية رقم النجدة 14 والرقم الاخضر 1021 تحت تصرف المواطنين.

المصدر : واج