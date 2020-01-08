تحسينا للإنتاجية : الجزائر تتجه نحو استيراد الماعز من أوروبا

أكد رئيس المجلس الوطني المهني لفرع الحليب طمني عز الدين اليوم الأربعاء بتيزي وزو أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد شرعت في مسعى لاستيراد الماعز من أجل تطوير تربية هذا النوع من الماشية في الجزائر.

و أوضح السيد طمني في تدخله خلال ملتقى وطني حول تطوير تربية الماعز في الجزائر من تنظيم المديرية المحلية للمصالح الفلاحية بالمعهد التكنولوجي للمصالح الفلاحية ببوخالفة أن "دفتر الشروط بصدد الإعداد على مستوى وزارة الفلاحة أما الجانب المتعلق بالتربية الحيوانية فقد تم استكماله و لم يتبقى إلا الجانب الصحي الذي هو في طور الاستكمال".

و أضاف ذات المسؤول قائلا :" أن هذا الاستيراد سيتم انطلاقا من بعض البلدان سيما اسبانيا و سويسرا و فرنسا مؤكدا أن "اسبانيا وحدها حاليا التي تستجيب للمعايير المحددة في دفتر الشروط".

كما أشار إلى دعم المجلس الذي يرأسه لمربي الماعز من أجل تطوير هذا النشاط سيما بغية تحسين إنتاج الحليب ، مؤكدا على ضرورة تشجيع مربي الماعز على إنشاء الحظائر، و التلقيح الصناعي و العلف و دعمهم من حيث الإنتاج و جمع الحليب على غرار الامتيازات الممنوحة لمربي الأبقار.