رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الايطالي

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي, لويجي دي مايو.

وقد حضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية, مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد و سفير الجزائر بإيطاليا احمد بوطاش.

كما تحادث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم في اليوم ذاته مع نظيره الايطالي, لويجي دي مايو.

بعدها, تم توسيع المحادثات لتشمل أعضاء الوفد الايطالي و مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

في هذا الصدد, أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن زيارة رئيس الديبلوماسية الايطالية الى الجزائر سمحت بـ "بحث علاقات التعاون بين الجزائر و ايطاليا و أفاق تعميقها" .

كما تطرق الوزيران إلى "القضايا الاقليمية و الدولية, سيما الوضع في ليبيا الذي يبذل البلدان بشأنه جهودا ديبلوماسية مكثفة بهدف التوصل الى تسوية سياسية", استنادا الى المصدر ذاته.

و حسب وزارة الشؤون الخارجية, شكلت هذه الزيارة بالنسبة لمسؤولي البلدين "فرصة لتقييم الاستحقاقات الثنائية الجاري التحضير لها, سيما الاجتماع القادم للجنة المتابعة الثنائية و كذا انعقاد الدورة ال4 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى الجزائري-الايطالي بالجزائر خلال السداسي الاول 2020 ".

و كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي قد حل مساء الاربعاء في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.