اقتراب كويكب خطير من الأرض هذا الجمعة

تراقب ناسا عن كثب كويكبا عملاقا يتجه نحو كوكبنا، ويحقق اقترابا وثيقا يوم الجمعة 10 جانفي الجاري.

ويتتبع العلماء عشرات الآلاف من الأجسام القريبة من الأرض، لضمان عدم تصادمها مع كوكبنا، حيث أن تغييرا واحدا صغيرا في مساراتها، يمكن أن يؤدي إلى كارثة على الأرض.

ويبلغ طول الكويكب نحو 550 مترا، ويتحرك بسرعة تزيد عن 21 ألف ميل في الساعة. ومن المتوقع أن يتجاوز الأرض في حدود الساعة 23:50 بتوقيت غرينيتش هذا الجمعة 10 جانفي 2020

ولحسن الحظ، تعتقد ناسا أن صخرة الفضاء ستمر قرب الأرض على مسافة آمنة نسبيا تبلغ 2.8 مليون ميل. وترى وكالة الفضاء أن أي جسم يمر على مسافة 120 مليون ميل من الأرض، يعتبر قريبا منا.

المصدر: الوكالات