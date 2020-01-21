تصفيات مونديال قطر/ الدور الثاني : الجزائر في المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي

أوقعت القرعة الخاصة بالدور التصفوي الثاني (منطقة إفريقيا) لكأس العالم لسنة 2022 المقررة بقطر المنتخب الجزائري لكرة القدم ضمن الفوج الاول الذي يتشكل من بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

وتعليقا على نتائج القرعة ، قال خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم في تصريح للقناة الأولى أن الجزائر بثوب البطل الافريقي ،ستتعامل باحترام وتحفظ مع جميع منافسيها في تصفيات مونديال قطر ، مضيفا أن عملية القرعة تقابلها حقيقة الميدان .

وتوقع رئيس الفاف أن يكون منتخب بوركينافاسو الذي تعرفه الجزائر منافسا مباشرا للخضر خلال هاته التصفيات ، مشددا على ضرورة التحضير الجيد لمواجهة جميع المنافسين ذهابا وإيابا بكل جدية لاسيما وأن اللعب في أدغال إفريقيا ليس سهلا، معتبرا الحديث عن المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر سابق لأوانه.

وفيما يلي تشكيلة المجموعات العشر الخاصة بالدور التصفوي الثاني (منطقة إفريقيا) المؤهل لنهائيات كأس العالم لسنة 2022 المقررة بقطر, عقب عملية القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

المجموعة الاولى : 1-الجزائر 2-بوركينا فاسو 3-النيجر 4-جيبوتي

المجموعة الثانية : 1-تونس 2-زامبيا 3-موريتانيا 4-غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة : 1- نيجيريا 2-الرأس الاخضر 3-جمهورية إفريقيا الوسطي 4-ليبيريا

المجموعة الرابعة : 1-الكاميرون 2-كوت ديفوار 3-موزمبيق 4-ملاوي

المجموعة الخامسة : 1-مالي 2-أوغندا 3-كينيا 4-رواندا

المجموعة السادسة : 1-مصر 2-الغابون 3-ليبيا 4-أنغولا

المجموعة السابعة: 1-غانا 2-جنوب إفريقيا 3-زيمبابوي 4-إثيوبيا

المجوعة الثامنة : 1-السنغال 2-الكونغو 3-ناميبيا 4-الطوغو

المجموعة التاسعة : 1-المغرب 2-غينيا 3-غينيا بيساو 4-السودان

المجموعة العاشرة: 1-الكونغو الديموقراطية 2-البنين 3-مدغشقر 4-تنزانيا