﻿ميلة : هلاك شخص في حادث إصطدام بين مركبة نفعية وشاحنة بالتلاغمة

خلف حادث اصطدام بين مركبة نفعية وشاحنة ببلدية التلاغمة هلاك شخص يبلغ من العمر 60 سنة حسب ما علم اليوم الجمعة من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الثانوية للقطاع بذات البلدية تدخلت بعد ظهر اليوم الجمعة لأجل حادث سير على مستوى الطريق الوطني رقم 100 عند المخرج الجنوبي لبلدية التلاغمة حيث تم تسجيل وفاة شخص بعين المكان.

وتم تحويل جثة الضحية نحو العيادة متعددة الخدمات بالتلاغمة، حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

وفاة شخص في حادث إصطدام سيارة مع شاحنة صغيرة بالبليدة

كما لقي شخص مصرعه اثر حادث مرور وقع صباح اليوم على مستوى الطريق السيار الرابط بين البليدة والجزائر العاصمة، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان الحادث وقع إثر إصطدام سيارة سياحية مع شاحنة صغيرة في الطريق السيار على مستوى بلدية بني مراد باتجاه بوفاريك مما خلف مصرع شاب (28 سنة) بعين المكان.

وفور وقوع الحادث سارعت عناصر وحدة الحماية المدنية التابعة لقطاع بني مراد لمكان الحادث وقامت بنقل جثمان الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

كما فتحت مصالح الامن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث.