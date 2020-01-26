تأهل وداد بوفاريك إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم على حساب مولودية الجزائر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0-0 لحساب الدور ال16 من كأس الجزائر اليوم الأحد بملعب "محمد رقاز" ببوفاريك (البليدة).

وينتمي الوداد إلى بطولة الهواة (مجموعة الوسط) ، حيث يتصدر الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين مع لقاء متأخر داخل الديار أمام نادي حي الجبل.

من جهته نال "العميد" الكأس الجزائرية في 8 مناسبات وهو رقم قياسي حققه رفقة أندية شباب بلوزداد, وفاق سطيف واتحاد الجزائر.

وسيختتم الدور ال16 يوم الخميس 13 فبراير بإجراء مقابلتي جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) ونادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات).

الأحد 26 يناير: وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) 0-0 (تأهل الوداد بركلات الترجيح 5-4) - مباريات لعبت: جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي) شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2 اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2 -0 مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1 أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0 ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1 أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1 أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5 أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر.2) 1-0 نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1 أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي) شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1 - مباريات متبقية / الخميس 13 فبراير : جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) 00ر14 سا نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) 00ر14سا.