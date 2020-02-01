البطولة الوطنية للجيدو أشبال : مصارعي الجزائر العاصمة يحصدون غالب الذهبيات

سيطرت عناصر الجزائر العاصمة على البطولة الوطنية للجيدو أشبال و شبلات التي إحتضنتها القاعة المتعددة الرياضات عبد العزيز بارشي بسطيف على مدار 3 أيام . واستحوذ مصارعو الجزائر العاصمة لدى الذكور على 4 ميداليات ذهبية من أصل 9 نهائيات فيما فازت مصارعات ذات الجهة بالعدد نفسه من أصل 8 نهائيات .

وعلى هامش مجريات يوم الإختتام صرح رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو رشيد لرأس لـأن هذه المنافسة كشفت عن إمكانات مقبولة لبعض الناشئين كما أبانت عن المجهودات التي تقوم بها مختلف الجمعيات الناشطة في هذا الإختصاص مشيرا بأن المستوى الفني قد إرتفع مقارنة بالسنة الفارطة .

وأشاد ذات المتحدث بالمستوى التنظيمي الممتاز على حد وصفه الذي قامت به رابطة سطيف لرياضة الجيدو ومديرية الشباب والرياضة لذات الولاية في ظل المشاركة القياسية التي ميزت هذه التظاهرة (875 مشارك) حيث شاركت كل الرابطات الوطنية الــــ 48 مقسمة على 10 جهات بما فيها رابطات ولايات أقصى الجنوب على غرار أدرار و تندوف و بشار .

من جهته أكد مدرب الفريق الوطني أشبال حسين ثمار أن هذه البطولة كانت فرصة لإكتشاف بعض المواهب في وزن الــ 50 كلغ ذكور وسمحت لمصارعي الفريق الوطني في الوزنين 60 و 73 كلغ تأكيد أحقيتهم في النتائج التي تحصلوا عليها سابقا على غرار بطولة الجزائر وإفريقيا ومشاركتهم في البطولة العالمية سنة 2019 .

الميداليات الذهبية (أبطال الجزائر) لدى الذكور :

وزن أقل من 46 كلغ : الميدالية الذهبية (بطل الجزائر) وسيم ميخاليف من جهة الجزائر العاصمة.

وزن أقل من 50 كلغ : عبد الحكيم عبد الله سعود من الجالية الجزائرية بفرنسا.

وزن أقل من 55 كلغ : ضياء الدين وسام من جهة وهران.

وزن أقل من 60 كلغ : صلاح أيمن ولد سعيدي من جهة الجزائر العاصمة.

وزن أقل من 66 كلغ : عبد الرحمان عطالله من جهة الجزائر العاصمة.

وزن أقل من 73 كلغ : أرسلان بن حوى من جهة الجزائر العاصمة.

وزن أقل من 81 كلغ : أحمد بن شطة من جهة وهران.

وزن أقل من 90 كلغ : زكرياء بن عطية من جهة وهران.

وزن أكثر من 90 كلغ : داي الدين بوشاكر من جهة قسنطينة.

بطلات الجزائر :