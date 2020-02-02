إيطاليا تعلن النجاح في عزل الشفرة الوراثية لفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، نجاحها في عزل الشفرة الوراثية لفيروس "كورونا المستجد" في سابقة عالمية ستفتح الطريق أمام العالم لمعالجة المرض.

وقال السيد روبيرتو سبيرانتسا وزير الصحة الإيطالية في مؤتمر صحفي بمستشفى ومعهد (سبالانتساني) مركز منظومة التصدي للعدوى "لقد عزلنا الفيروس"، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعني إتاحة فرص متعددة للتمكن من دراسة الفيروس وفهمه والتحقق بشكل أفضل مما يمكن فعله لوقف انتشاره.

وأضاف أن هذا الكشف والبيانات الخاصة بالفيروسي سوف يوضعان تحت تصرف كامل للمجتمع الدوليي اذ أصبح الآن من الأسهل التعامل مع الفيروسي وهو ما يفتح أبواباً من أجل إجراء اختبارات للتشخيص وعمل لقاحات جديدة.

يذكر أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضيي بلغت 304 حالاتي جميعهم داخل الصيني وأكثر من 14 ألف إصابة، كما انتشر في أكثر من 25 دولة عبر العالم.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصيني في الفلبين لمواطن صيني عائد من مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس.