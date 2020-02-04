صائب عريقات يجدد رفض الفلسطينيين لصفقة القرن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية صائب عريقات ان الفلسطينين سيقفون في وجه"صفقة القرن" كاشفا عن تكثيف الجهود عبر المؤسسات الدولية.

وقال عريقات في تصريح لبرنامج زوايا الأحداث للقناة الإذاعية الأولى إن صفقة القرن الأمريكية مرفوضة من قبل الفلسطينيين وكذلك من المجتمع الدولي كاشفا عن عزم السلطة الفلسطينية تقديم مشروع لمجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية.

وأكد المتحدث ذاته، تواصل الجهود المكثفة عبر المنظمات الدولية، مضيفا ان الرئيس محمود عباس سيلقي في ال10 من الشهر كلمة في قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية