كأس العرب للاندية : إقصاء مولودية الجزائر رغم فوزها على الرجاء البيضاوي 1-0

أقصي فريق مولودية الجزائر من منافسة كأس العرب للأندية لكرة القدم، رغم فوزه على مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0) الشوط الأول (1-0) سهرة اليوم الأحد، ضمن إياب ربع نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء المهاجم سامي فريوي في الدقيقة (42 ض.ج) للمولودية.

وكان "العميد" قد انهزم في لقاء الذهاب، الذي جرى بتاريخ 4 يناير الفارط بملعب تشاكر بالبليدة، بنتيجة (1-2).

وبإقصاء المولودية، تفقد الكرة الجزائرية آخر ممثليها في المنافسة العربية، بعد خروج شباب قسنطينة وشبيبة الساورة في الأدوار السابقة.

من جهته، يلتحق الرجاء في نصف النهائي بكل من الشباب السعودي، المتأهل على حساب الشرطة العراقي، والإسماعيلي المصري الذي أزاح ناد مصري آخر ويتعلق الأمر بالإتحاد السكندري.

وسيتم التعرف على آخر فريق يبلغ المربع الذهبي يوم 15 فبراير الجاري، بين الإتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، علما أن الناديين تعادلا في لقاء الذهاب بنتيجة (1-1).