حفل الأوسكار: فيلم "طفيلي" الكوري الجنوبي يصنع المفاجأة

دخل فيلم "باراسايت" "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يونغ جون التاريخ، بعد أن أصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم.

وأعلنت جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية (الأوسكار) في النسخة الثانية والتسعين من الحدث السينمائي الأبرز الذي يشكل ذروة موسم المكافآت في هوليوود.

وافتك الفيلم الكوري الجنوبي أيضا جائزة أفضل فيلم دولي وهي التسمية الجديدة لفئة "أفضل فيلم أجنبي".

وحصد الممثل يواكين فينيكس جائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "الجوكر"، متفوقا على ليوناردو دي كابريو، وأنطونيو بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.

وفازت النجمة رينيه زيلويغر بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في فيلم "جودي"، متغلبة على سينثيا إيريفو "هارييت" وسكارليت جوهانسون "ماريدج ستوري" وسارشه رونان "ليتل وومن" وشارليز ثيرون "بومبشل".

ونال الممثل الأمريكي براد بيت جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره في فيلم "وانس ابون ايه تايم إن هوليوود" من إخراج كوينتن تارانتينو.

وهو أول أوسكار في فئة تمثيلية يفوز به براد بيت، البالغ من العمر 56 عاما، والذي سبق له أن رشح ثلاث مرات.

وحصلت الممثلة الأميركية لورا ديرن على جائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن دورها في فيلم "ماريدج ستوري".

وفازت ديرن هذا العام بعدة جوائز عن هذا الدور من بينها جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي عن دورها في (بومبشل)، وسكارليت جوهانسون في (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن) وكاثي بايتس في (ريتشارد جويل).

وحازت جاكلين دوران جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء لـ "نساء صغيرات".

وفازت سلسلة أفلام التحريك "توي ستوري 4" بأوسكار ثالث منذ انطلاقها قبل 25 عاما.

والفيلم هو الجزء الرابع والأخير الذي أطلقته ستوديوهات "بيكسار" في 1995 عندما كانت شركة صغيرة غير معروفة وتطورت فيما بعد بشكل مذهل بفضل التكنولوجيا.

وكان فيلم المخرجة السورية وعد الخطيب "من أجل سما" ضمن الأفلام المرشجة لجائزة أفضل فيلم تسجيلي، لكن فيلم "مصنع أمريكي" (أمريكان فاكتوري) اقتنص الجائزة.

و"مصنع أمريكي" هو أول إنتاج لشركة "هاير جراوند" التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018، وهو من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.

وحضر لفيف من نجوم السينما العالمية وهوليوود حفل اعلان الجوائز الذي ينتظره العالم للاحتفاء بالنجوم والأعمال السينمائية الفائزة، ومتابعة أزياء النجوم وإطلالاتهم على السجادة الحمراء.