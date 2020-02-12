تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بجبال البابور بولاية سطيف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، إثر عملية بحث وتمشيط بجبال البابور (ولاية سطيف)، من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، حسب ما افاده اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الارهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 فيفري 2020 إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تمرجاجوت بجبال البابور ولاية سطيف/ن.ع.5 مخبأين (02) للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع ومواد تدخل في صناعة المتفجرات."

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين الصفراء ولاية النعامة/ن.ع.2 "سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير وثمانية (08) كيلوغرامات وكذا خمس (05) مركبات، في حين ضبط حراس الحدود 72 كيلوغرام من

نفس المادة بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6 من ضبط "12مولدا كهربائيا وست (06) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن أمناس/ن.ع.4 مركبة (01) رباعية الدفع محملة بـ1980 كاميرا مراقبة و200 هاتف محمول".

وفي سياق آخر أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني "محاولات هجرة غير شرعية لـ29 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والقالة."