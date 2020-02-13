عرقاب: توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز ومبادرة "ديزرتيك" الصناعية أفريل المقبل

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب هذا الخميس على هامش مؤتمر تجديد الاتحادية الجزائرية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونلغاز ومبادرة "ديزرتيك" الصناعية لطاقة الصحراء في افريل القادم وهي تشمل المجال التقني والتكويني .

ويأتي التعاون بين مجمع سونلغاز والمجموعة الألمانية "ديزرتيك" في وقت أكدت فيه الحكومة في مخطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اعطاء الاولوية للطاقات المتجددة من خلال تسطير برنامج لإنتاج 15 الف ميغاواط من الكهرباء آفاق 2030.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص قد اكد في تصريح سابق ان هناك ارادة في الانضمام مجددا إلى مبادرة ديزرتيك الصناعية لطاقة الصحراء (Dii Desert Energy) المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة موضحا انه تم تكليف مجمعه بإنجاز برامج لتطوير الطاقات المتجددة بالنظر إلى أهمية مورد الطاقة الشمسية الذي تتوفر عليه الجزائر وكذا بالنظر الى شساعة مساحتها.

وكانت وزارة الطاقة قد أكدت بأن الجزائر أبدت اهتمامها بالتعاون مع المجمع الالماني ديزرتاك (Desertec) من اجل تعزيز قدرات انتاج الطاقة من اصل متجدد وادماجها بشكل افضل في النظام الكهربائي الجزائري.

تثمين لمخطط عمل الحكومة ودعوة إلى تضافر الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني

وعلى صعيد آخر ثمن وزير الطاقة البرنامج المقترح في مخطط عمل الحكومة الذي يؤكد على تحسين القدرة الشرائية للمواطن مبرزاا أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتحسين الوضعية الاجتماعية وظروف العمل في القطاع وأن استقرار الشركات الكبرى على غرار سوناطراك و سونلغاز هو من استقرار الجزائر.

وقال عرقاب إن قطاعه يعمل على ارساء نموذج استهلاكي جديد للطاقة من خلال تحسيس المواطنين باهمية عدم التبذير في استعمال المنتجات الطاقوية الى جانب تطوير مجال استعمال الطاقات المتجددة.

وفي كلمة القاها امام مؤتمر اتحادية عمال الصناعات الكهربائية و الغازية، اكد الوزير ان هذه المناسبة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقطاع الكهرباء توزيع الغاز لانها تأتي في وقت تعرف فيه البلاد "تحولا و نشاطا متميزا في اطار تنفيذ التعهدات ال 54 التي بادر بها رئيس الجمهورية".

من جهته أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز أن مؤسسته ومن خلال برنامجها تسعى إلى الحفاظ على مناخ اجتماعي سلمي داخل المجمع ومع المواطنين وتفضيل الحوار كوسيلة لحل المشكلات ووضع حلول دائمة .

أما الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة فقد دعا إلى ضرورة اعادة النظر في الضريبة على الدخل من خلال مخطط عمل الحكومة مؤكدا بذل الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني.

تفكير معمق لتخفيض ثان لانتاج النفط من فيفري إلى جوان 2020

كما كشف رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد عرقاب عن وجود تفكير معمق حول تخفيض إضافي ثان لإنتاج النفط من طرف مجموعة "أوبك+" وذلك خلال الفترة ما بين فيفري الجاري وجوان المقبل لإضفاء التوازن على السوق و دعم الأسعار.

و أوضح رئيس مؤتمر أوبك أن "حجم التخفيض لم يحدد بعد والمشاورات مستمرة مع جميع دول المنظمة وخارجها و بالتالي فان تحديد حجم هذه التخفيضات الإضافية ستكون حسب الإمكانيات المتوفرة لدى كل البلدان مضيفا أن هذه المحادثات مازالت جارية بصفة يومية تقريبا مع جميع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في أوبك وخارجها بغية التوصل إلى تحقيق هدف توازن سوق النفط.

وذكر عرقاب أن اجتماع اللجنة الفنية لأوبك و خارج أوبك المنعقد مؤخرا بفيينا قد تطرق إلى التقرير الذي أعدته أوبك حول تأثير فيروس كورونا على الأسعار والطلب، مشيرا إلى أن أهم النقاط التي تم التوصل إليها عقب هذا الاجتماع هي تمديد الاتفاق الساري المفعول إلى نهاية السنة الجارية والمتمثل في اتفاق تخفيض إضافي يقدر بـ 500 ألف برميل ما رفع حجم التخفيض الإجمالي للإنتاج من 1.2 مليون ب/ي الى 1.7 مليون ب/ي.