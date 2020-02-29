ترحيل الرعية الايطالي المصاب بفيروس كورونا نحو بلده الأصلي

تم أمس الجمعة ترحيل الرعية الايطالي الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الى الجزائر، باتجاه بلده الاصلي، إيطاليا، حسب ما علم اليوم لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح نفس المصدر أن عملية الترحيل تمت من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الايطالية.

وكانت الوزارة قد ذكرت أنه "تم تسجيل إلى غاية اليوم حالة اصابة واحدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالجزائر بتاريخ 25 فبراير.

ويتعلق الأمر برعية ايطالي قادم من ايطاليا".

واشارت الى أنه يجري تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التي تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدي لتطور الوضع، مذكرة بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها ضد هذا المرض.

ويتولى أطباء مهمة الرد على الاتصالات الهاتفية التي ترد إلى الرقم الأخضر 3030 الذي وضع تحت تصرف المواطنين ابتداء من 26 فيفري الجاري على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.