﻿فيروس كورونا: ارتفاع عدد الاصابات الى 8 بعد اكتشاف 3حالات جديدة بالجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الثلاثاء، ثلاث (3) حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابة الى ثمانية (8) حالات مؤكدة، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا"، مشيرة الى أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".

وللوقاية من المرض أوصت الوزارة بضرورة "تعزيز الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال محلول كحولي والحرص على تغطية الانف والفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذي استعمال أحادي والتخلص منه فورا عند السعال أو العطس وغسل اليدين".

وذكرت الوزارة بالموقع الالكتروني www.sante.gov.dz الذي يحتوي على البطاقات التقنية الضرورية والومضات التحسيسية الصوتية البصرية المرتبطة بفيروس كورونا وكذا تدابير الوقاية منه.