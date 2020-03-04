عرقاب يؤكد قدرة الجزائر على تقريب وجهات النظر بين أعضاء أوبك

أبدى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب تفاؤله باجتماع اوبيك الذي ترأسه الجزائر غدا بفيينا- مؤكدا قدرة الجزائر على تقريب وجهات النظر بين منتجي النفط من أعضاء المنظمة ومن خارجها.

وقال عرقاب في تصريح للاذاعة الجزائرية -عشية انعقاد القمة 178 لمنظمة الدول المصدرة للنفط بفيينا- إن الدول الاعضاء في منظمة الاوبك متفائلين برئاسة الجزائر، مؤكدا على لعبها دورا فعالا في تقريب وجهات النظر، مرجعا هذا الدور الى نفوذ الخبراء الجزائريين في المنظمة.

وكشف عرقاب عن وجود 8 خبراء جزائريين في المنظمة في مناصب عليا مما يعطي للدور الجزائري قوة واهمية في التأثير على القرار بهذه الهيئة الدولية.

من جانب آخر قال الخبير الطاقوي مهماه بوزيان إن المنظمة تواجه تحديا كبيرا في ظل تراجع الاستهلاك العالمي، خاصة في الصين، داعيا الى ضرورة خروج الاجتماع باليات لحفظ التوزانات في هذا القطاع الحساس.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية