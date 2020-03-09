بوقادوم : الجزائر مستعدة لـ"توطيد "علاقاتها مع المملكة المتحدة البريطانية

أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم عقب استقباله, هذا الاثنين, لوزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا, جيمس كليفرلي, "استعداد" الجزائر لـ"توطيد" علاقاتها مع المملكة المتحدة البريطانية.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال, قال بوقدوم "اتفقنا على العديد من المسائل ومن بينها أن مكانة المملكة المتحدة كبيرة هنا بالجزائر ونحن مستعدون لتوطيد علاقاتنا معها كما لدينا نية للانفتاح نحوها".

وبعد تذكيره بالاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما بين البلدين ,صبيحة اليوم بالجزائر العاصمة, في مجال البيئة وتعليم اللغة الانجليزية, أوضح السيد بوقدوم أنه تم خلال لقائه مع الوزير البريطاني التطرق الى المسائل الدولية وفي شمال افريقيا والمتوسط من ضمنها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية, التأشيرات بين البلدين اضافة الى العديد من المسائل الدولية الاخرى.

من جهته أشار وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا , جيمس كليفرلي إلى أن الجزائر و بريطانيا اتفقتا على إرساء تعاون "واسع و معمق و اكثر تنوعا".

و قال كليفرلي أن "الجزائر و المملكة المتحدة البريطانية اتفقتا على ارساء تعاون واسع و معمق و اكثر تنوعا".

و تطرق الطرفان, حسب كليفرلي, إلى امكانيات الاستثمار و الجهود التي من شأنها رفع نسبة المبادلات الثقافية, معبرا عن "ارتياحه" بشأن توقيع الجزائر و بريطانيا لمذكرة اتفاق لإنشاء مدرسة لتعليم اللغة الانجليزية بالجزائر.

و بهذا الخصوص قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا ان هذه المبادرة تهدف إلى توسيع انشاء مدارس بريطانية أخرى في الجزائر و تعزز المبادلات بين البلدين.

وللتذكير تم اليوم, على هامش أشغال الدورة ال9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر.

وللتذكير تم اليوم, على هامش أشغال الدورة الـ 9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر برئاسة كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج, رشيد بلادهان مناصفة مع الوزير البريطاني جيمس كليفرلي, التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر.