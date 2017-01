Transport ferroviaire : renforcement du réseau à Laghouat

Trois opérations de renforcement du réseau de transport par rail sont projetées dans la wilaya de Laghouat.

Il s'agit d'études relatives à la réalisation d'une nouvelle voie ferrée reliant les wilayas de Djelfa et d’El-Bayadh via Aflou (Laghouat) et d’une seconde reliant Laghouat à celle de Ghardaïa.

Parmi ces opérations destinées à booster la mobilité des personnes et des marchandises, figure un projet de ligne reliant Djelfa à Laghouat sur 108 km, dont les travaux ont été confiés à l'entreprise Cosider.

Livrable avant la fin de l'année en cours, ce dernier chantier inscrit au titre du programme quinquennal de développement (2010-2014), porte également sur la réalisation d'une gare de voyageurs et d’une autre réservée au transport de marchandise.

Cette ligne fait partie de la boucle Sud-Est, au départ de la wilaya d’Ain-Defla appelée à traverser les régions de Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Hassi-Messaoud, Touggourt et Biskra, selon les données de la direction des Transports.