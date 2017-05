Coupe d'Algérie: les finales séniors auront lieu vendredi à Chéraga

Les finales de la Coupe d'Algérie de handball pour les catégories séniors, messieurs et dames, se déroulement vendredi 26 mai prochain à la salle de Chéraga, a indiqué, ce dimanche, la Fédération algérienne de handball (FAHB).

Habituellement programmé à la salle Harcha Hacène (Alger), ce rendez-vous incontournable de la saison a été domicilié à Chéraga afin de permettre à la salle Harcha de faire peau neuve pour accueillir, en juillet prochain, le Mondial 2017 de la catégorie des U21.

Ainsi, la salle Tahar Belakhdar sera vendredi le théâtre des finales de Dame Coupe pour des retrouvailles entre le GS Pétroliers et HBC El Biarchez les dames (16h00) et entre l’ES Aïn Touta et le GS Pétroliers chez les messieurs (18h00).

Plus tôt dans la journée, cette même enceinte verra le déroulement de trois autres finales pour les catégories des U16, U17 et U18.

Concernant les finales des U19 et U20, elles auront lieu jeudi à la salle Hacene Chalane de Blida.

Programme des finales:

Jeudi 25 mai 2017 (salle Hacene Chalane/Blida) :

- 16h00 (U19) : CRB Baraki - JS Messaissa

- 17h30 (U20) : HBC El Biar - GS Pétroliers

Vendredi 26 mai 2017 (salle Belakhdar Tahar/Chéraga):

- 09h30 (U16) : GS Pétroliers - NRF Constantine

- 11h00 (U17) : JS Mila - JS Arbaa

- 14h30 (U18) : NRB Hammamet - GS Pétroliers

- 16h00 (Seniors dames) : GS Pétroliers - HBC El Biar

- 18h00 (Seniors hommes) : ES Aïn Touta - GS Pétroliers