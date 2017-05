Coupe d’Algérie - Demi-finale : le GSP et le CRBDB grands favoris pour la finale

Les affiches des demi-finales de la Coupe d’Algérie, séniors messieurs, ont été dévoilées mardi à l'issue du tirage au sort effectué au siège de la Fédération algérienne (FABB) à Alger.

Tenant du titre, le GS Pétroliers donnera la réplique au NB Staouéli, alors que le CRB Dar El-Beïda affrontera l'US Sétif.

Au vue de la prestation des quatre formations lors de la première partie du championnat, le GS Pétroliers et le CRB Dar El Beïda se placent comme grands favoris pour animer la finale.

En effet, les deux équipes de la capitale ont réalisé un parcours quasi sans faute en terminant premier de leur groupe respectif.

De leur côté, le NB Staouéli et l'US Sétif endosseront le costume d’outsider et tenteront de faire mentir les pronostics. Les deux challengers ont disputé le premier acte du championnat dans la poule B, en compagnie du CRB Dar El Beïda, et ont terminé respectivement à la 3e et la 2e position.

Les rencontres auront lieu le 17 juin prochain à Si-Mustapha (Boumerdès) dans une salle flambant neuve qui répond aux normes internationales requises pour la pratique du basketball.