Kaouane Djamel : le Fil rouge spécial incendies «vient de compléter les efforts de la protection civile»

Intervenant ce mercredi sur les ondes de la radio locale Boumerdes, le ministre de la communication, Kaouane Djamel, a indiqué que «le Fil rouge spécial incendies», vient «de compléter les efforts de la protection civile» qui lutte contre les feux de forêt afin de protéger les ressources forestières de notre pays.

Le ministre a profité de cette occasion pour saluer les citoyens, notamment les auditeurs des radios locales, qui n‘ont pas hésité à appeler sur les lignes téléphoniques d’urgences mises à leur disposition pour signaler le dépars des feux.

Depuis samedi, la Radio de Boumerdès a adapté ses programmes à l’événement du jour, à savoir les incendies, et ce, à travers la diffusion d’émissions mettant en contact les auditeurs avec différents représentants et acteurs du monde associatif et autres directions concernées de la protection civile de la wilaya, des directions de la santé, des forêts et de la sûreté nationale.

Cette campagne restera ouverte durant toute la semaine, avec la diffusion quotidienne de deux émissions en direct, suivies de spots pour faire connaître le fil rouge mis en place au profit des auditeurs.