Ouyahia : « J'espère être à la hauteur de la confiance accordée par le président de la République pour l'application de son programme »

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé mercredi à Alger qu'il espérait être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui l'a nommé au poste de Premier ministre en remplacement de Abdelmadjid Tebboune, et poursuivre ainsi l'application de son programme.

"Je remercie le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en ma personne et lui réaffirme mon soutien et ma volonté de poursuivre la mise en œuvre du programme qu'il a lancé en 2014", a déclaré M. Ouyahia à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune.

"J'espère être à la hauteur de cette mission et de la confiance que m'a accordée le président de la République, pour servir le peuple algérien", a souligné M. Ouyahia qui a remercié M. Tebboune pour "les efforts consentis dans le cadre de sa mission".

De son côté, M. Tebboune s'est félicité de la désignation de M. Ouyahia par le président de la République pour occuper le poste de Premier ministre, estimant que "cette confiance est méritée vu l'expérience de Ouyahia en matière de gouvernance dans les conjonctures les plus difficiles".

Tout en remerciant le président de la République pour la confiance placée en lui et qui l'avait conduit "à la tête du gouvernement", M. Tebboune a réitéré "son soutien indéfectible" au Président Bouteflika et l'a assuré de toute son estime et sa considération.

Le Président de la République, rappelle-t-on, a mis fin mardi aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et a nommé Ahmed Ouyahia à ce poste, en application de l'article 91, alinéa 5 de la constitution et après consultation de la majorité parlementaire.

