Mondial 2018 – Qualification : les Verts se sont envolés pour Lusaka

La sélection nationale de football s’est envolée ce jeudi à destination de Lusaka (Zambie), où elle donnera la réplique à son homologue zambienne, samedi prochain (14h00), dans un match crucial comptant pour la 3e journée (groupe B) des qualifications de la Coupe du Monde 2018.

Ils étaient 21 joueurs présents sur le tarmac de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene, à s’envoler vers la capitale zambienne afin de redresser la situation de l’Algérie dans cette campagne de qualification pour le Mondial russe.

En effet, après deux manches disputées l’Algérie est bonne dernière du quatuor B avec seulement 1 petit point à son actif. Une situation bien compliquée résultant du match nul enregistré à domicile face au Cameroun et la défaite concédée à Ayo face au Nigéria.

Les deux éléments qui manquent à l’appel sont Adem Ounas et Riyad Mahrez. Le premier est resté à Alger pour soigner une bronchite, alors que le second a été autorisé mercredi par le staff technique et la par la FAF a quitter le staff. Le joueur de Leicester (Angleterre) a été aperçu ce matin à l'aéroport El Prat de Barcelone ce qui veut dire concrètement que la piste du FC Barcelone se précise pour le foxes, à une journée du terme du mercato estival en Espagne qui prend fin le 1er septembre à 23h59.

Concernant les deux invités du stage, à savoir, Kamel Belarbi et Oussama Darfelou, ils n’ont pas fait le déplacement également du moment qu’ils ne sont pas concernés par le déplacement en Zambie.

Avant de prendre l'avion, la sélection nationale a effectué ce matin son ultime séance d’entraînement au Centre technique national de Sid-Moussa. La séance a duré une heure et a été exclusivement dédiée au volet tactique.