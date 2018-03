Rougeole : la professeure Leïla Smati prévient contre le danger d’épidémie de « grande ampleur » dans les villes à faibles taux de vaccination

La rougeole, une maladie infantile pouvant s'avérer mortelle et à la force de contamination particulièrement importante, s’est étendue, ces derniers jours, à 13 wilayas, particulièrement celles d'El Oued, de Ouargla et d'Illizi, où elle a affectée 3.075 personnes et provoqué six décès. Elle s’est transformée en épidémie que les services de santé tentent de juguler pour éviter sa propagation.

S’exprimant, mercredi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, la professeure Leïla Smati prévient que cette pathologie risque de s’étendre au niveau des grands centres urbains où les taux de vaccination constatés se sont, dit-elle, révélés être particulièrement faibles.

Citant des villes où les taux de vaccination contre la rougeole ont été extrêmement bas, telles celle d'Alger (14%), Tipaza (15%), Constantine (19%) ou Oran (25%), cette praticienne signale qu’au cas où cette situation n’est pas rapidement corrigée, il est possible de voir s’y développer une épidémie « de grande ampleur » risquant de s’étaler dans le temps et d’engendrer un fort taux de mortalité.

Membre du Comité technique de prévention auprès de la direction de la santé, la professeure Smati rappelle que le programme élaboré par celui-ci visait à vacciner 7 millions d’enfants, mais qu’à ce stade, seules 3,5 millions ont pu être traitées.

Elle explique ce faible taux par une « campagne de rejet » de cette vaccination, animée par des personnes mal intentionnées, « des associations de consommateurs et quelques scientifiques », laissant accroire que les vaccins étaient de mauvaise qualité, ce qu’elle a fermement démentie, parce que, souligne-telle, ceux-ci ont été pré-qualifiés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La professeure Smati tient, d'aure part à signaler que les opérations de vaccination sont toujours en cours et que contrairement à ce qu’ont avancé d’aucuns, elles ne présentent aucun danger. Elle met en avant la localité d’El-Meghaïr où le taux des enfants traités a été de 100% « avec zéro cas de rougeole dans un environnement où le virus circule ».

A nouveau, elle invite les parents des régions non encore touchées par l’épidémie à compléter rapidement la vaccination de leurs petits, bébés et enfants de niveau primaire et moyen. Elle rappelle à cet effet que le pays dispose de 7.000 centres de santé où il est possible de se faire vacciner.