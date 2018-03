Ouverture à Alger des travaux de la conférence sur l'économie numérique dans la région MENA

Les travaux de la conférence sur la contribution de l'économie numérique dans la croissance des pays d'Afrique du nord et du Moyen-Orient (MENA) ont débuté lundi à Alger en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et de représentants de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire arabe (FMA).

Placée sous le thème "les jeunes, la technologie et la finance", la conférence est organisée par le ministère des Finances en collaboration avec la BM et le FMA dans le but de mettre en évidence les éléments fondamentaux d'une nouvelle économie, ainsi que le rôle des systèmes éducatifs dans le changement de l'état d'esprit des jeunes générations vis-à-vis de l'innovation dans la région MENA.

La conférence, qui s'étale sur deux jours sous le Haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se penchera aussi sur la disponibilité des infrastructures techniques nécessaires à l'émergence de l'économie numérique tels que l'accès à l'internet haut débit et le e-paiement.

Cette rencontre voit la participation de nombreux acteurs et experts nationaux et étrangers du monde de l'économie, de la finance et des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Dans son allocution à l'ouverture des travaux, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné l'importance de cette conférence régionale visant à l'échange d'expériences entre les différents pays de la MENA dans le domaine de l'économie numérique et sa contribution à leur développement.