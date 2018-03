Cyclisme – TAC 2018 : l’Espagnol Axel Costa gagne la 3e étape, le Bulgare Konstantinov s’empare du maillot jaune

La 3e étape du Tour d’Algérie de cyclisme 2018, courue ce jeudi entre Mascara et Tiaret (157 km), a vu la victoire de l’Espagnol Axel Costa Soria de la formation bahreïnie VIB Bikes. De son côté, le Bulgare, Radoslav Konstantinov, a réussi à tirer son épingle du jeu en s’emparant du maillot jaune de leader.

C’est à nouveau au sprint que s’est disputée cette 3e course du TAC 2018. Une troisième sortie à l’Ouest du pays marquée par la victoire de l’Espagnol Axel Costa Soria de la formation bahreïnie VIB Bikes. Le vainqueur du jour a parcouru les 157 kilomètres en 3.45:14 devançant au podium l’Algérien Azzedine Lagab (GS Pétroliers) et le Marocain Lhanafi Ahmed (E.N Maroc).

Konstantinov nouveau leader

L’autre grand gagnant de la journée est le Bulgare, Radoslav Konstantinov. Le pensionnaire de l’équipe française Martigues Sport Cycliste (MSC) a réussi à chiper le maillot jaune de leader à l’Algérien Yacine Hamza (GSP), vainqueur de la 2e étape, en terminant dans le groupe de tête qui a réussi à se détacher du reste du peloton à 20 kilomètres de l’arrivée.

Si Hamza a dû céder la tête du classement général, il a réussi toutefois à conserver ses deux autres maillots, le vert du meilleur sprinteur et le blanc de meilleur espoir (U23).

Outre le maillot couleur or, le tricot à pois de meilleur grimpeur a également changé d’épaule. Après le Français Amadori Julien (NCA), c’est son compatriote et coéquipier, Alexandre Leonien, qui le portera ce vendredi juste avant le coup d’envoi de la 4e étape prévue entre Tiaret et Kasr El Boukhari (Médéa) sur une distance de 178 km.