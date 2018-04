Championnats d'Afrique : les Algériens terminent deuxièmes par équipe

Les sélections nationales, masculine et féminine, de judo, championnes d’Afrique en titre par équipe, ont perdu leurs couronnes au profit de leurs homologues tunisiennes, ce dimanche en clôture de la 39e édition des Championnats d’Afrique disputée au Palais des sports d’El Menzah (Tunis).

Dans un remake des finales, par équipe, de la 38e édition, disputée en 2017 à Madagascar, le duel algéro-tunisien a tourné à l’avantage des Aigles de Carthage. Chez eux, les Tunisiens se sont réappropriés les titres continentaux par équipe, comme ce fut le cas lors de l’édition 2016 disputée en Tunisie.

Présente à Tunis avec un contingent de 19 judokas, l’Algérie boucle sa participation dans ce rendez-vous avec deux nouvelles médailles d’argent.

Dans les épreuves individuelles, les camarades de Bouyakoub ont également terminé deuxièmes du classement général avec un total de 16 médailles (4 or, 3 argent, 9 bronze). Ils ont été devancés par les Tunisiens (5 or, 4 argent, 6 bronze), alors que la troisième place est revenue au Maroc (4 or, 3 argent, 3 bronze).

Pour rappel, les quatre breloques en vermeil sont l’œuvre de Kaouthar Ouallal (-78kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Fethi Nourine (-73 kg) et Mohamed Belfeka (Open).