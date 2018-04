Ligue 1 - 27e journée : le CSC file vers le titre, l’USMH coule vers la Ligue 2

Le CS Constantine a franchi un nouveau pas vers le titre de champion d’Algérie. Leaders de la Ligue 1, les Sanafir ont glané un précieux, en déplacement, face au MC Oran lors de la 27e journée disputée ce mercredi. Dans le bas du tableau, l’USM Blida est officiellement en Ligue 2, alors que l’USM El Harrach suit, inexorablement, le même chemin.

Ce n’est plus qu’une question de jours pour assister au 2e sacre du CS Constantine. Le rêve de voir la bande à Amrani brandir le bouclier de Champion se matérialise de match en match au grand bonheur de l’antique de Cirta.

Face au MC Oran, le CSC s’est présenté sur la pelouse du Omar Oucief de Aïn Témouchent en taille patron, dans un match disputé à huis clos. Connaissant les déboires de leur adversaire du jour, battu lors de ses trois dernières sorties, les Clubistes ont profité de cette situation, et de l’absence du public, pour mettre en difficulté le MCO. Ainsi, le CSC a réussi à prendre l’avantage à la 19e minute grâce à un penalty transformé par son buteur attitré, Mohamed Lamine Abid. Meilleur buteur du championnat, l’ex-joueur du MCA signe par la même occasion sa 15e réalisation de la saison.

En seconde période, les Hamraoua ont tout fait pour refaire leur petit retard. La domination des gars d’El Hamri a fini par payer dans le money time de cette partie suite à l’égalisation de Tiaïba survenue à la 87e minute.

A l’issue de ce nul équitable, le CSC (50 pts) repart sur Constantine avec un précieux point qui lui permet de garder ses poursuivants à distance.

La JSS et le NAHD à la 2e place

Sans vraiment faire beaucoup de bruit, la JS Saoura et le NA Hussein Dey sont entrain de réaliser une bonne fin de saison. A la faveur d’une excellente série de résultats positifs, la JSS et le NAHD sont désormais dauphins du CSC avec 45 unités chacun.

Dans son antre du 20 Août 1955 de Bechar, la Saoura s’est imposée face à l’USM Alger sur le score étriqué de 3 buts à 2, grâce notamment à un doublé de Bourdim (21' et 81' sp).

Pour sa part, le NA Hussein Dey vient d’enchainer avec un 20e match sans défaite en prenant le meilleur sur l’US Biskra (2-1), premier relégable.

Le CRB et le DRBT ratent le coche, l’USMB officiellement en Ligue 2

De leur côté, le CR Belouizdad et le DRB Tadjenanet ont, véritablement, raté le coche cet après-midi. Invité de l’USM Blida, le Chabab (10e – 32 pts) n’a pas pu faire mieux que match nul (2-2) face au dernier au classement, dans une partie où il menait au score par deux fois. En revanche, ce résultat confirme la rétrogradation en Ligue 2 de la formation de la ville des roses.

A Tadjenanet, le Difaâ a lui aussi été tenu en échec. Hôte du MC Alger, les Blanc et Bleu, qui a le vent en poupe, ont été contraint au partage des points (1-1). Pensant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque à la 21e minute par Medahi, les protégés de Hamadi Daou ont reçu une véritable douche froide suite à l’égalisation du doyen survenue dans le temps additionnel par Derrardja (90+3’).

A la suite de ces scores, le MC Alger est éjecté du podium (4e – 44 pts), alors que le CRB (10e – 32 pts) et le DRBT (12e – 31 pts) ont loupé une formidable opportunité de quitter la zone de turbulence.

La JSK enchante, l’USMH déchante

Contrairement au CRB et au DRBT, la JS Kabylie a fait une avancé notable dans sa mission du maintien lors de la réception de l’Olympique Médéa (3-0). A la faveur d’une victoire nette et sans bavure, les Canaris restent sur leur dynamique positive et progresse de la 12e à la 9e place (33 pts).

Quant à l’USM El Harrach, la relégation des banlieusards se précise. Face à un autre candidat au purgatoire, l’USM Bel Abbès en l’occurrence, l’USMH s’est inclinée par 1 but à 0. Une deuxième défaite de suite qui condamne, quasi certainement, les Jaune et Noir au vu de ce qui reste à jouer.

En effet, même si elle recevra deux fois à domicile, l’USMH aura pour invités la JSS et le MCA, deux prétendants à la 2e place, alors que pour sa dernière sortie, elle aura lieu à Biskra contre le premier relégable.

Résultats des rencontres :

JS Kabylie - Olympique Médéa 3 - 0

MC Oran - CS Constantine 1 - 1

JS Saoura - USM Alger 3 - 2

USM Blida - CR Belouizdad 2 - 2

NA Husseïn Dey - US Biskra 2 - 1

DRB Tadjenanet - MC Alger 1 - 0

USM Bel Abbès - USM El Harrach 1 - 0

Paradou AC - ES Sétif 4 - 2

Classement :