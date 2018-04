Nationale 1 – 30e journée : le NAHD et le NBS joueront les play-offs

La première partie du championnat national de basketball, Nationale 1, a rendu son verdict ce vendredi à l’issue du déroulement de la 30e journée. Vainqueur de l’OMS Miliana, lors de cette ultime manche, le NA Hussein Dey, s’est offert le droit de disputer les play-offs au même titre que le NB Staouéli.

Les derniers billets pour les play-offs sont revenus au NB Staouéli et au NA Hussein Dey. Ainsi, il aura fallu attendre l’ultime journée de ce premier acte du championnat pour voir les Song et Or, tombeurs de l’OMS Miliana (77-66), assurer leur survie en Nationale 1 et par la même occasion rester dans la course au titre.

Une qualification rendue possible également après la défaite de l’USM Alger face au GS Pétroliers (76-58). A l’image du NAHD et du NBS, les Rouge et Noir avaient également pour ambition de joueur les play-offs.

Il faut dire également que la défaite de l’USMA a fait aussi les affaires du NSB, battu sur le parquet de l’OS Bord Bou Arréridj (72-66) et qui reste sur une défaite à domicile concédée face au PS El Eulma lors de la dernière journée.

WOB-CSSGC reporté

A noter que cette 30e journée a été amputée d’une rencontre, WO Boufarik - CSC Gué de Constantine. Cette dernière, dont l’issue ne changera rien à la situation global du championnat, se jouera le mardi 1er mai prochain.

Outre le NAHD, la deuxième partie du championnat sera animée par les formations suivantes : GS Pétroliers, CRB Dar El-Beïda, US Sétif, IRBB Arréridj, WO Boufarik, USM Blida, et NB Staouéli.

Le futur champion d’Algérie sera connu à l’issue de trois tournois qui seront organisés par les trois premiers au classement, à savoir, le GS Pétroliers, le CRB Dar El-Beïda et l’US Sétif. Selon le programme fourni par la Fédération algérienne de basketball (FABB), le premier tournoi se jouera le week-end du 11 et 12 avril, le deuxième tournoi aura lieu les mardi et mercredi 23 et 24 avril alors que troisième et dernier tournoi sera programmé sur trois jours, les 26, 27 et 28 avril prochains.

Concernant les play-downs, comptant pour le maintien, ils se joueront avec les équipes suivantes : USM Alger, OSBB Arréridj, PS El-Eulma, O Batna, CSMBB Ouargla, RC Constantine, CSCGD Constantine et OMS Miliana.