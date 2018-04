28e journée : l’USMA s’impose face au MCO et renoue avec le succès

L’USM Alger s’est imposée face au MC Oran (2-1), ce samedi au stade Omar Hamadi (Alger), à l’occasion du 3e match avancé de la 28e journée du championnat national de Ligue 1.

Après trois matchs sans victoire, les Rouge et Noir sont parvenus à renouer avec le succès lors de la réception d’une formation du MC Oran, en, nette, perte de vitesse. Une victoire glanée en dépit des nombreuses absences dans les rangs de l’USMA à l’image de Beldjilali et Zemmamouche, blessés, ou encore Koudri, Benguit et Abdelaoui, tous trois suspendus.

Dans cette confrontation où chaque formation a eu sa mi-temps, la première partie a été en faveur des visiteurs. Profitant d’une mésentente au sein de la défense des Rouge et Noir, les Hamraoua ont pris l’avantage très tôt en ouvrant le score à la 5e minute par Chibane.

Il aura fallu attendre ensuite la seconde période pour assister à la révolte des Usmistes. Poussés par un public nombreux, les camarades de Meftah ont réussi à revenir dans le match juste après l’heure de jeu, sur penalty, grâce à son buteur maison, Oussama Darfalou (62’).

Cette égalisation a eu l’effet d’un électrochoc pour l’équipe locale. Et pour cause, quelques minutes seulement après le but de Darfalou, ce dernier s’est offert un doublé en scorant à la 69e minute, sur penalty encore une fois. A la faveur de ces deux nouvelles réalisations, l’ancien avant-centre du RC Arbaâ porte son total à 15 buts et rejoint Mohamed Lamine Abid (CSC) en tête du classement des buteurs.

Le retour en grâce des gars de Soustara s’est traduit par un troisième but marqué de la tête par l’ex-défenseur du MCO, Benyahia, à la 83e minute.

Au classement, l’USMA gagne une place (5e – 45 pts) et double son adversaire du jour qui compte le même nombreux de points.

Lors des deux premiers matchs avancés, disputés vendredi, les équipes qui recevaient n’étaient pas à la fête. Le MC Alger a été piégé par l’USM Bel Abbès (1-2), alors que l’ES Sétif a connu le même sort face au NA Hussein Dey (1-2). Grâce à ces véritables Hold-up, l’USMBA a franchi un grand pas vers le maintien et peut préparer sa finale de Coupe d’Algérie avec un moral gonflé à bloc. Pour sa part, le NAHD enchaine avec un 21e match sans défaite et s’empare, seul, de la deuxième place du classement.

Pour rappel, ces rencontres ont été avancées en raison de la participation de l’ES Sétif, du MC Alger et de l’USM Alger aux différentes compétitions africaines.

Concernant la deuxième partie des cette 28e manche, elle aura lieu le vendredi 4 mai prochain (16h00).

Résultats des rencontres :

ES Sétif - NA Hussein Dey 1 - 2

MC Alger - USM Bel Abbès 1 - 2

USM Alger - MC Oran 3 - 1

Vendredi 4 mai (16h00) :

CS Constantine - JS Kabylie

USM El Harrach - JS Saoura

Olympique de Médéa - USM Blida

CR Belouizdad - Paradou AC

US Biskra - DRB Tadjenanet

Classement :