Nationale 1 – Play-offs (1e J) : début remarqué du GSP et du NAHD

La 1ere journée des play-offs du championnat national de basketball, Nationale 1, disputées vendredi à Sétif, a été marquée par le début en fanfare du GS Pétroliers et le NA Husseïn Dey.

Les deux formations de la capitale ont frappé très fort d’entrée en réalisant deux larges succès respectivement face à l’IR Bordj Bou Arréridj (85-72) et à l’USM Blida (89-57).

De son côté, l’US Sétif s’est imposée difficilement face au CRB Dar El Beïda (62-60), de même pour le NB Staouéli contre le WO Boufarik (60-57).

La deuxième journée de ce premier tournoi play-offs, prévue ce samedi, sera agrémentée par de belles affiches, à l’image du match US Sétif - NA Husseïn-Dey ou encore les retrouvailles en championnat entre le WO Boufarik et GS Pétroliers.

Pour rappel, ce premier tournoi se déroule dans les salles 8 Mai 1945 et Abdelaziz Berchi dans la wilaya de Sétif car la formation de l'US Sétif avait terminé à la 3e position à l'issue de la 1re phase.

Les deux autres tournois seront organisés par le CRBDB (2e de la 1re phase) et le GSP (1er de la 1re phase). Le premier aura lieu les 18 et 19 mai à Dar El-Beïda (Alger), alors que le second se jouera du 24 au 26 mai à Hydra (Alger).

A noter que le titre se disputera à l'issue des trois tournois play-offs entre les deux premiers. Cette finale se jouera en deux manches gagnantes à partir du 1er juin.

Résultats complets de la 1e journée: GS Pétroliers - IR Bordj Bou Arréridj 85 - 72 CRB Dar El Beïda - US Sétif 60 - 62 NA Husseïn Dey - USM Blida 89 - 57 NB Staouéli - WO Boufarik 60 - 57 Classement : Pts J 1 NA Husseïn Dey 2 1 2 GS Pétroliers 2 1 3 NB Staouéli 2 1 4 US Sétif 2 1 5 CRB Dar El Beïda 1 1 6 WO Boufarik 1 1 7 IR Bordj Bou Arréridj 1 1 8 USM Blida 1 1