29e journée : la JSK bat l’USMA et assure son maintien

La JS Kabylie a définitivement assuré son maintien en Ligue 1 après avoir battu l’USM Alger (3-2) en ouverture de la 29e journée du championnat national jouée ce vendredi. Dans l’autre rencontre, l’USM El Harrach a pris le meilleur sur le MC Alger (2-0).

La saison 2017-2018 est à mettre aux oubliettes côté JS Kabylie. Et pour cause, il aura fallu attendre l’avant dernière journée du championnat pour voir les Jaune et Vert assurer leur maintien.

Dans un stade du 1er Novembre 1954 (Tizi-Ouzou) tristement vide, pour cause de huis clos, le JS Kabylie s’est imposée face à une formation de l’USM Alger, largement remaniée (3-2). Les Canaris ont pris l’avantage à la 20e minute par Ait Abdelmalek (10’), avant de faire le break en seconde période grâce à un but contre son camp de Benyahia (65’). Quant à lui, Djaâbout s’est chargé de porter l’estocade à 3 buts à 0, à un quart d’heure de la fin du match (74’).

Se pendant définitivement à l’abri, les joueurs de la JSK se sont complètement relâchés, ce qui a failli leur jouer un très mauvais tour. En effet, l’USMA est parvenue à réduire le score à 3 buts à 2 grâce à un doublé de Oussama Darfalou (80’, 89’). Meilleur buteur de la saison, l’ancien joueur du RC Arbaâ porte son total à 18 réalisations.

A la faveur de ce 8e succès de la saison, la JSK (9e – 36 pts) assure définitivement son maintien en Ligue 1.

Bouzidi s’en va

Engagé pour sauver la JSK de la relégation, Youcef Bouzidi a annoncé son départ lors de la conférence de presse de fin de match. Ce dernier a déclaré n’avoir aucun problème avec la direction du club, tout en assurant qu’il s’en va avec le sentiment du devoir accompli.

De son côté, le MC Alger a raté l’occasion de se rapprocher du podium. Le doyen s’est incliné, en déplacement, face à une équipe de l’USM El Harrach, déjà reléguée (2-0). Désireux de quitter la L1 avec les honneurs, les Jaune et Noir ont débloqué la situation à la 10e minute par Ait Abdelmalek (10’), avant de doubler la marque à la 90e minute par le même joueur.

A noter que ces deux rencontres ont été avancées sur demande du MC Alger et de l’USM Alger. Les deux formations de la capitale ont souhaité jouer une journée avant les autres équipes afin de préparer au mieux leur seconde sortie en phase de poules des compétitions continentales.

Le MC Alger se déplacera dans la ville de Ain El Fouara pour défier l’ES Sétif, le 15 mai prochain, pour le compte de la 2e journée (groupe B) de la Ligue des champions. La rencontre est programmée à 20h00 au stade du 8 Mai 1945.

De leur côté, les Rouge et Noir se rendront à Machakos (Kenya) pour donner la réplique à la formation de Gor Mahia, dans le cadre de la 2e journée (groupe D) de la coupe de la CAF. Le match aura lieu à 19h00 au Machakos Stadium.

Le CSC à un point du sacre

La suite de cette 29e journée aura lieu ce samedi. A cette occasion, la Ligue 1 pourra rendra son verdict à condition que le leader, le CS Constantine, arrive à faire au moins match nul, en déplacement, face à l’USM Blida. En effet, un petit point suffira au bonheur des Sanafir pour décrocher le 2e titre de champion d’Algérie de leur histoire.

Concernant la lutte pour le maintien, l’identité de celui qui accompagnera l’USM Blida et l’USM EL Harrach au purgatoire pourra être connue. Dos au mur, l’US Biskra jouera sa survie lors de son déplacement à Bel Abbès, récent vainqueur de la Coupe d’Algérie. Les gars des Zibans doivent impérativement glaner les 3 points et espérer, dans le même temps, un faux pas des autres mal-classés afin de préserver leurs chances intactes.

Résultats des rencontres :

Vendredi:

JS Kabylie - USM Alger 3 - 2

USM El Harrach - MC Alger 2 - 0

Reste à jouer :

Samedi (16h00):

JS Saoura - MC Oran

USM Blida - CS Constantine

Paradou AC - O Médéa

NA Husseïn Dey - CR Belouizdad

DRB Tadjenanet - ES Sétif

USM Bel-Abbès - US Biskra

Classement :