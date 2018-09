Le concours de la radio pour la description de la grande mosquée d’Alger, (El Manara El Chiria), désormais officiellement lancé

Lors d’une conférence de presse qui a dévoilé les noms du membre du jury du prix « le minaret poétique »( El Manara El Chiria), à l’auditorium de la radio algérienne ce Samedi 22 septembre, le fameux concours pour le meilleur poème décrivant la grande Mosquée d'Alger est désormais officiellement lancé et les inscriptions sont ouvert jusqu’au 30 octobre prochain.

Le point de presse s’est déroulé en présence du Directeur Général de la radio Algérienne, M.Chabane Lounakel et le Directeur de l’office national des droits d’auteurs et de droit voisin M. Sami Benchikh, initiateurs de ce grand prix avec l’ensemble du jury prévu pour ce concours. La rencontre s’est arrêtée aussi sur les objectifs de ce prix, et elle a également traité les grandes lignes de son déroulement ainsi que les conditions de participation.

Le concours est ouvert pour tous les poètes et poétesses en général, et le dépôt de candidatures se poursuit jusqu’au 30 octobre prochain. Le meilleur poéme sera récompensé de 1 million de dinars, des prix d’encouragements seront destinés pour le deuxième et le troisième prix, qui seront d’une valeur de 500milles de dinars .