5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise : signature de 13 accords de coopération

L'Algérie et le Portugal ont signé mercredi à Lisbonne, à l'issue de leur cinquième réunion de haut niveau, 13 accords de coopération à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique.

La signature de ces accords s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio Costa.

Ainsi, l'Algérie et le Portugal ont signé un accord relatif à la coopération dans le domaine de la Protection civile, un accord de coopération dans le domaine de la santé, et un autre dans le domaine du transport aérien.

Les deux pays ont également signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels et un autre dans le domaine de la protection et la promotion sociale.

Un mémorandum pour l'introduction de la langue portugaise en tant que langue étrangère d'option dans le système éducatif algérien a été également signé à cette occasion, ainsi qu'un programme d'échanges culturels pour les années 2018-2020 et un programme exécutif dans le domaine de la jeunesse et des sports au titre des années 2018-2020.

L'Algérie et le Portugal ont également signé un mémorandum d'entente entre l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics et le laboratoire portugais de l'ingénierie civile, un mémorandum d'entente entre l'institut Portugais de soudure et de qualité et l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics, ainsi qu'un protocole de coopération entre l'Ecole supérieure maritime (ENSM) et l'école supérieure nautique portugaise Infante D. Henrique.

Les deux pays ont aussi signé un plan d'action dans le domaine de la formation touristique 2018-2020 et un protocole de coopération entre l'université d'Alger 2 et l'Institut Camoes de langues et de coopération. APS