Présidentielle 2019 : Le Conseil constitutionnel entame l'examen des 21 dossiers de candidature

Le Conseil constitutionnel a entamé lundi l'examen des 21 dossiers de candidature à la présidentielle du 18 avril déposés à son niveau, indique un communiqué de cette instance.

"Conformément aux dispositions de l'article 70 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel, lesquelles habilitent ce dernier à promulguer des communiqués en rapport avec l'exercice de ses compétences, vu le contenu de ses communiqués N 01 du 23 janvier 2019 et N 02 du 21 février 2019 et en application des dispositions de l'article 140 de la loi organique N° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, le délai légal de dépôt des dossiers de candidature a expiré le 03 mars 2019 à minuit", précise la même source.

Cette opération s'est déroulée "dans le respect de l'article 139 de la loi portant régime électoral et de l'article 20 du Règlement intérieur du Conseil constitutionnel", a affirmé le Conseil, ajoutant que l'opération de dépôt des dossiers "s'est déroulée dans de bonnes conditions à la faveur de mesures organisationnelles bien ficelées et de la mobilisation de moyens matériels et de ressources humaines qualifiées".

"Vingt et un (21) dossiers de candidature à la présidentielle du 18 avril ont été déposés par des personnalités nationales indépendantes et d'autres appartenant à des partis politiques".

"Le Conseil constitutionnel a entamé, aujourd'hui, l'examen et la vérification de la validité des candidatures", ajoute le communiqué qui précise que "le délai d'examen et de vérification des dossiers ne dépassera pas 10 jours à compter de lundi, 04 mars 2019, conformément aux dispositions des articles 29, 30, 31 de la règlementation régissant le fonctionnement du Conseil constitutionnel.