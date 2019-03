Coupe d’Algérie – Quart de finale (retour) : la JSM Béjaïa élimine le Paradou AC et arrache le dernier billet pour les demi-finales

La JSM Béjaïa est le dernier club qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Algérie. Les Béjaouïs se sont invités au dernier carré de l’épreuve populaire en éliminant le Paradou AC, à l’issue de la manche retour des quarts de finale jouée ce samedi au stade Omar Hamadi (Alger).

Une fois de plus, la logique n’a eu son mot à dire dans un match de football, et qui plus est, de Coupe d’Algérie. En effet, la hiérarchie a été bousculée et les pronostics démentis dans l’épilogue de ces quarts de finale de Dame Coupe.

Donné grand favori pour passer au tour suivant, le PAC (Ligue 1) a été éliminé, à la surprise générale, par une vaillante formation de la JSMB (Ligue 2). Accrochés au match aller (0-0), disputé le 9 mars dernier au stade de l’Unité Maghrébine, les Vert et Rouge de Bougie ont su jouer leur chance à fond pour crier victoire, même si le tableau d’affichage affichait un but partout au coup de sifflet final (1-1).

A chacun sa mi-temps

Pourtant, le PAC avait bien négocié la première partie de la rencontre. Surfant sur une impressionnante série de résultats positifs, le PAC à fait l’essentiel du jeu pour enfin se voir récompenser à la 37e minute grâce au but scoré par Zorghane.

Cependant, la physionomie de la partie a changé du tout au tout dès l’entame de la seconde période. Galvanisés par le discours de leur coach, Moez Bouakez, tenu durant la pause, les gars de Yemma Gouraya ont débuté la deuxième mi-temps tambour battant.

Et il n’a fallu que cinq minutes aux Lions de la Soummam pour rugir, à la suite d’un but de toute beauté signé Daouadji (50’). Positionné à l’entrée des 18 mètres, dos au but, le porteur du N.20 contrôle le ballon de la poitrine puis effectue un second contrôle orienté du pied gauche et enchaine avec une frappe croisée, toujours du gauche.

Cueillis à froid, les Académiciens ont tenté par tous les moyens pour reprendre l’avantage mais la réussite n’a pas été au rendez-vous. Même les six minutes rajoutées à la fin du temps réglementaire, par l’arbitre du match, n’ont rien changé à l’issue finale.

A la faveur de la réalisation de Daoudji, qui compte double en cas d'égalité sur l'ensemble des deux matchs, la JSMB, vainqueur de l’édition 2008, rejoint l’ES Sétif, le CR Belouizdad et le CS Constantine en demi-finales. Ces trois formations de la Ligue 1 ont sorti, respectivement, l’USM Annaba, le NA Hussein Dey et le MC Oran.

En attendant de connaitre les affiches du prochain tour de l’épreuve populaire, la commission d’organisation de la Coupe d’Algérie a déjà arrêté les dattes des demi-finales. La manche aller se disputera le 13 ou le 16 avril, alors que la manche retour est programmée pour le mardi 23 avril.

Mohamed Kermia