Championnat d'Afrique - 5e journée : dix médailles dont 3 en or pour l'Algérie

La sélection nationale de lutte senior (gréco-romaine et féminine) a remporté dix médailles (3 or, 5 argent et 2 en bronze), samedi soir lors de la cinquième journée des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent du 26 au 31 mars à Hammamet (Tunisie).

Chez les messieurs, les trois médailles d’or sont l’œuvre d’Abdelkrim Fergat (55 kg), Tarek Aziz Benaissa (72 kg) et Adem Boudjemline (97 kg), alors que Sid Azara Bachir (87 kg), Laouni Abdennour (60 kg), Abdelkrim Ouakali (82 kg) et Hichem Kouchit (130 kg) se sont contentés de l’argent. Akrem Boudjemline (77 kg) a pris la médaille de bronze.

De leur coté, les athlètes Lamia Chemlal (55 kg) et Kheira Chaimaa Yahiaoui (50 kg) ont décroché respectivement les médailles d’argent et de bronze.

A l'issue de la cinquième journée du rendez-vous africain de Hammamet, le total de la récolte algérienne s'élève à 45 médailles (12 or, 19 argent et 14 en bronze).

Vendredi, la sélection algérienne de la lutte libre (juniors) a décroché avec brio la première place par équipes avec un total de 150 points, devant l’Egypte (145 pts) et l’Afrique du Sud (131 pts).

La sélection algérienne des juniors (gréco-romaine, lutte libre et féminine) a terminé ainsi la compétition avec un total de 17 médailles (6 or, 7 argent et 4 en bronze), alors que son homologue cadets/cadettes avait décroché 18 médailles (3 or, 7 argent et 8 en bronze).

La dernière journée de dimanche sera consacrée aux tours préliminaires et finales de la lutte libre seniors.

Cinquante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors, seniors et féminine (garçons et filles) prennent part au rendez-vous africain de Hammamet (Tunisie).

