25e journée – 2e partie : le MCO gagne et s’écarte de la zone rouge

Le MC Oran et le NA Hussein Dey se sont imposés, ce mardi, lors de la seconde partie de la 25e journée de la Ligue 1 en battant, respectivement l’O Médéa (1-0) et le MC Alger (1-0). De son côté, le CS Constantine a été tenu en échec par l’ES Sétif (1-1).

Premiers relégable avant cette journée, les Hamraoua se sont offert une bonne bouffée d’air frais en disposant de l’O Médéa. Face à une équipe de l’OM connue pour sa solidité hors de ses bases, le MCO a peiné pour marquer le seul but de ce match, scoré à la 83e minute par Assié Koua (1-0).

Grâce à ce précieux succès, le MCO passe de la 14e à la 10e place avec un total de 28 points, alors que son adversaire du jour le remplace à la 14e position (25 pts).

A Alger, le derby de la capitale joué, au stade du 20 Aout 1955, entre le NA Hussein Dey et le MC Alger s’est joué sur un air de vacances et a vu la victoire du Nasria (1-0). Devant des travers vides, les Vert et Rouge ont été cueillis à froid en encaissant un but dès la première minute par Mouaki. Les Sang et Or avaient la possibilité de doubler la mise dans le temps additionnel, toutefois, Gasmi a échoué dans sa tentative de transformer un penalty (90+3’).

Avec 30 unités, le NAHD est 9e au classement et compte toujours quatre matchs de retard, tandis que le MCA reste à la 5e place avec 35 points et deux matchs de retard.

Concernant l’affiche CS Constantine – ES Sétif, cette dernière s’est soldée sur un score de parité (1-1). Les Sanafir ont été les premiers à prendre l’avantage par l’entremise de Djabout (64’) avant de voir les Sétifiens niveler la marque à la 79e minute par l’intermédiaire de Bakir.

Embusquée au pied du podium, l’ESS glane un bon point (4e – 37 pts). Pour sa part, le CSC, qui n’a joué que 22 matchs, recule à la 7e place (33 pts).

Lors de la première partie de cette 25e journée, disputée lundi, le DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa ont glané un précieux succès dans l’optique du maintien. Le Difaâ s’est imposé face à la JS Kabylie (2-1), alors que les Crabes ont pris le meilleur sur l’USM Bel Abbès (1-0). Pour sa part, la JS Saoura s’est baladée face à l’AS Aïn M’lila (4-1).

Cette 25e manche se poursuivra ce mercredi (18h00) avec le derby algérois, USM Alger - CR Belouizdad, et prendra fin jeudi (18h00) avec la rencontre CABB Arréridj - Paradou AC.

Résultats des rencontres : DRB Tadjenanet - JS Kabylie 2 - 1 MO Béjaïa - USM Bel-Abbès 1 - 0 JS Saoura - AS Aïn M'lila 4 - 1 NA Husseïn Dey - MC Alger 1 - 0 MC Oran - Olympique Médéa 1 - 0 CS Constantine - ES Sétif 1 - 1 Mercredi : USM Alger - CR Belouizdad 18h00 Jeudi : CRBB Arréridj - Paradou AC 18h00

Classement :